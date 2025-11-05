Synthetix sUSD (SUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.975363 $ 0.975363 $ 0.975363 24u laag $ 0.992372 $ 0.992372 $ 0.992372 24u hoog 24u laag $ 0.975363$ 0.975363 $ 0.975363 24u hoog $ 0.992372$ 0.992372 $ 0.992372 Hoogste prijs ooit $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Laagste prijs $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Prijswijziging (1u) +0.23% Prijswijziging (1D) -0.00% Prijswijziging (7D) -0.35% Prijswijziging (7D) -0.35%

Synthetix sUSD (SUSD) real-time prijs is $0.987012. De afgelopen 24 uur werd er SUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.975363 en een hoogtepunt van $ 0.992372, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUSD hoogste prijs aller tijden is $ 2.45, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.429697 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUSD met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, -0.00% in de afgelopen 24 uur en -0.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Synthetix sUSD (SUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 43.11M$ 43.11M $ 43.11M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 43.11M$ 43.11M $ 43.11M Circulerende voorraad 43.72M 43.72M 43.72M Totale voorraad 43,721,474.72639401 43,721,474.72639401 43,721,474.72639401

De huidige marktkapitalisatie van Synthetix sUSD is $ 43.11M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUSD is 43.72M, met een totale voorraad van 43721474.72639401. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.11M.