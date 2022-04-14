Synthetify (SNY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Synthetify (SNY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Synthetify (SNY) Informatie "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Officiële website: http://synthetify.io/

Synthetify (SNY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Synthetify (SNY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.36K $ 29.36K $ 29.36K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 253.99K $ 253.99K $ 253.99K Hoogste ooit: $ 7.42 $ 7.42 $ 7.42 Laagste ooit: $ 0.00180255 $ 0.00180255 $ 0.00180255 Huidige prijs: $ 0.00253991 $ 0.00253991 $ 0.00253991 Meer informatie over Synthetify (SNY) prijs

Synthetify (SNY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Synthetify (SNY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNY begrijpt, kun je de live prijs van SNY token verkennen!

Prijsvoorspelling van SNY Wil je weten waar je SNY naartoe gaat? Onze SNY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SNY token!

