Synthesizer Dog (SYNDOG) Informatie $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Officiële website: https://www.synthesizerdog.fun/ Koop nu SYNDOG!

Synthesizer Dog (SYNDOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Synthesizer Dog (SYNDOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 106.90K $ 106.90K $ 106.90K Totale voorraad: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M Circulerende voorraad: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 106.90K $ 106.90K $ 106.90K Hoogste ooit: $ 0.01089851 $ 0.01089851 $ 0.01089851 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011189 $ 0.00011189 $ 0.00011189 Meer informatie over Synthesizer Dog (SYNDOG) prijs

Synthesizer Dog (SYNDOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Synthesizer Dog (SYNDOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYNDOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYNDOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYNDOG begrijpt, kun je de live prijs van SYNDOG token verkennen!

