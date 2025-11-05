SynthesizeAI (SYNTH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.88% Prijswijziging (7D) -2.67% Prijswijziging (7D) -2.67%

SynthesizeAI (SYNTH) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SYNTH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SYNTH hoogste prijs aller tijden is $ 0.00169867, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SYNTH met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.88% in de afgelopen 24 uur en -2.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SynthesizeAI (SYNTH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 62.35K$ 62.35K $ 62.35K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 64.88K$ 64.88K $ 64.88K Circulerende voorraad 961.00M 961.00M 961.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SynthesizeAI is $ 62.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SYNTH is 961.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 64.88K.