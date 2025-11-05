Syncoin (SNC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 28.48 $ 28.48 $ 28.48 24u laag $ 28.93 $ 28.93 $ 28.93 24u hoog 24u laag $ 28.48$ 28.48 $ 28.48 24u hoog $ 28.93$ 28.93 $ 28.93 Hoogste prijs ooit $ 31.83$ 31.83 $ 31.83 Laagste prijs $ 25.03$ 25.03 $ 25.03 Prijswijziging (1u) +0.15% Prijswijziging (1D) -0.11% Prijswijziging (7D) -0.99% Prijswijziging (7D) -0.99%

Syncoin (SNC) real-time prijs is $28.71. De afgelopen 24 uur werd er SNC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 28.48 en een hoogtepunt van $ 28.93, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SNC hoogste prijs aller tijden is $ 31.83, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 25.03 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SNC met +0.15% veranderd in het afgelopen uur, -0.11% in de afgelopen 24 uur en -0.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Syncoin (SNC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 46.42M$ 46.42M $ 46.42M Circulerende voorraad 43.37K 43.37K 43.37K Totale voorraad 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

De huidige marktkapitalisatie van Syncoin is $ 1.24M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SNC is 43.37K, met een totale voorraad van 1618033.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 46.42M.