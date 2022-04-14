Sympson by Virtuals ($SYMP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sympson by Virtuals ($SYMP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sympson by Virtuals ($SYMP) Informatie Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network's advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications. Officiële website: https://www.sympai.io/

Sympson by Virtuals ($SYMP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sympson by Virtuals ($SYMP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Hoogste ooit: $ 0.03351131 $ 0.03351131 $ 0.03351131 Laagste ooit: $ 0.00140238 $ 0.00140238 $ 0.00140238 Huidige prijs: $ 0.00150246 $ 0.00150246 $ 0.00150246 Meer informatie over Sympson by Virtuals ($SYMP) prijs

Sympson by Virtuals ($SYMP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sympson by Virtuals ($SYMP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $SYMP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $SYMP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $SYMP begrijpt, kun je de live prijs van $SYMP token verkennen!

Prijsvoorspelling van $SYMP Wil je weten waar je $SYMP naartoe gaat? Onze $SYMP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $SYMP token!

