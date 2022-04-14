SYMMIO (SYMM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SYMMIO (SYMM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SYMMIO (SYMM) Informatie The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs Officiële website: https://www.symm.io/ Whitepaper: https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf Koop nu SYMM!

SYMMIO (SYMM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SYMMIO (SYMM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Totale voorraad: $ 811.42M $ 811.42M $ 811.42M Circulerende voorraad: $ 685.50M $ 685.50M $ 685.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.63M $ 9.63M $ 9.63M Hoogste ooit: $ 0.150809 $ 0.150809 $ 0.150809 Laagste ooit: $ 0.00966497 $ 0.00966497 $ 0.00966497 Huidige prijs: $ 0.01186852 $ 0.01186852 $ 0.01186852 Meer informatie over SYMMIO (SYMM) prijs

SYMMIO (SYMM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SYMMIO (SYMM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYMM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYMM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYMM begrijpt, kun je de live prijs van SYMM token verkennen!

