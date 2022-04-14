Symbiosis (SIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Symbiosis (SIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Symbiosis (SIS) Informatie Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair. Officiële website: https://symbiosis.finance/

Symbiosis (SIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Symbiosis (SIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.96M $ 5.96M $ 5.96M Totale voorraad: $ 99.49M $ 99.49M $ 99.49M Circulerende voorraad: $ 81.22M $ 81.22M $ 81.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Hoogste ooit: $ 5.59 $ 5.59 $ 5.59 Laagste ooit: $ 0.0451631 $ 0.0451631 $ 0.0451631 Huidige prijs: $ 0.073339 $ 0.073339 $ 0.073339 Meer informatie over Symbiosis (SIS) prijs

Symbiosis (SIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Symbiosis (SIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SIS begrijpt, kun je de live prijs van SIS token verkennen!

