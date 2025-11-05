BeursDEX+
De live Symbiosis SyBTC prijs vandaag is 103,594 USD. Volg realtime SYBTC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SYBTC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 SYBTC naar USD live prijs:

$103,187
$103,187$103,187
-0.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Symbiosis SyBTC (SYBTC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:57:20 (UTC+8)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 98,490
$ 98,490$ 98,490
24u laag
$ 104,892
$ 104,892$ 104,892
24u hoog

$ 98,490
$ 98,490$ 98,490

$ 104,892
$ 104,892$ 104,892

$ 126,825
$ 126,825$ 126,825

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

+0.70%

-0.37%

-7.85%

-7.85%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) real-time prijs is $103,594. De afgelopen 24 uur werd er SYBTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 98,490 en een hoogtepunt van $ 104,892, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SYBTC hoogste prijs aller tijden is $ 126,825, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 74,649 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SYBTC met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, -0.37% in de afgelopen 24 uur en -7.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Marktinformatie

$ 706.00K
$ 706.00K$ 706.00K

--
----

$ 770.80K
$ 770.80K$ 770.80K

6.86
6.86 6.86

7.49374858
7.49374858 7.49374858

De huidige marktkapitalisatie van Symbiosis SyBTC is $ 706.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SYBTC is 6.86, met een totale voorraad van 7.49374858. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 770.80K.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Symbiosis SyBTC naar USD $ -386.4920472924.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Symbiosis SyBTC naar USD $ -16,977.1711892000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Symbiosis SyBTC naar USD $ -6,773.5972840000.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Symbiosis SyBTC naar USD $ -12,421.1360413673.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -386.4920472924-0.37%
30 dagen$ -16,977.1711892000-16.38%
60 dagen$ -6,773.5972840000-6.53%
90 dagen$ -12,421.1360413673-10.70%

Wat is Symbiosis SyBTC (SYBTC)?

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) hulpbron

Officiële website

Symbiosis SyBTC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Symbiosis SyBTC (SYBTC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Symbiosis SyBTC (SYBTC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Symbiosis SyBTC te bekijken.

Bekijk nu de Symbiosis SyBTC prijsvoorspelling !

SYBTC naar lokale valuta's

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Symbiosis SyBTC (SYBTC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SYBTC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Hoeveel is Symbiosis SyBTC (SYBTC) vandaag waard?
De live SYBTC prijs in USD is 103,594 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SYBTC naar USD prijs?
De huidige prijs van SYBTC naar USD is $ 103,594. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Symbiosis SyBTC?
De marktkapitalisatie van SYBTC is $ 706.00K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SYBTC?
De circulerende voorraad van SYBTC is 6.86 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SYBTC?
SYBTC bereikte een ATH-prijs van 126,825 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SYBTC?
SYBTC zag een ATL-prijs van 74,649 USD.
Wat is het handelsvolume van SYBTC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SYBTC is -- USD.
Zal SYBTC dit jaar hoger gaan?
SYBTC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SYBTC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

