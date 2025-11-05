Symbiosis SyBTC (SYBTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 98,490 $ 98,490 $ 98,490 24u laag $ 104,892 $ 104,892 $ 104,892 24u hoog 24u laag $ 98,490$ 98,490 $ 98,490 24u hoog $ 104,892$ 104,892 $ 104,892 Hoogste prijs ooit $ 126,825$ 126,825 $ 126,825 Laagste prijs $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 Prijswijziging (1u) +0.70% Prijswijziging (1D) -0.37% Prijswijziging (7D) -7.85% Prijswijziging (7D) -7.85%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) real-time prijs is $103,594. De afgelopen 24 uur werd er SYBTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 98,490 en een hoogtepunt van $ 104,892, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SYBTC hoogste prijs aller tijden is $ 126,825, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 74,649 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SYBTC met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, -0.37% in de afgelopen 24 uur en -7.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 706.00K$ 706.00K $ 706.00K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 770.80K$ 770.80K $ 770.80K Circulerende voorraad 6.86 6.86 6.86 Totale voorraad 7.49374858 7.49374858 7.49374858

De huidige marktkapitalisatie van Symbiosis SyBTC is $ 706.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SYBTC is 6.86, met een totale voorraad van 7.49374858. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 770.80K.