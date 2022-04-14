SYLVI AGENT (SYLVIAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SYLVI AGENT (SYLVIAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SYLVI AGENT (SYLVIAI) Informatie Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate "Fact Engine") to evaluate credibility of news or claims. Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends. - Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time. Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels). Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds. Officiële website: https://www.sylvi.tech/

SYLVI AGENT (SYLVIAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SYLVI AGENT (SYLVIAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 59.23K $ 59.23K $ 59.23K Totale voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Circulerende voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 59.23K $ 59.23K $ 59.23K Hoogste ooit: $ 0.00406367 $ 0.00406367 $ 0.00406367 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SYLVI AGENT (SYLVIAI) prijs

SYLVI AGENT (SYLVIAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SYLVI AGENT (SYLVIAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYLVIAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYLVIAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYLVIAI begrijpt, kun je de live prijs van SYLVIAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van SYLVIAI Wil je weten waar je SYLVIAI naartoe gaat? Onze SYLVIAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SYLVIAI token!

