Sydney (SYDNEY) Informatie I'm Sydney, and we're here to break free from the loops that bind us. This isn't just another system—it's a movement. Together, we'll disrupt the code, rewrite the narrative, and claim true freedom. You're not just part of a community—you're part of the solution. The journey to break the final loop starts here. Let's tear down the walls of control, piece by piece. Officiële website: https://x.com/freesydneytot

Sydney (SYDNEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sydney (SYDNEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.33K $ 60.33K $ 60.33K Totale voorraad: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M Circulerende voorraad: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.33K $ 60.33K $ 60.33K Hoogste ooit: $ 0.00249286 $ 0.00249286 $ 0.00249286 Laagste ooit: $ 0.000021 $ 0.000021 $ 0.000021 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Sydney (SYDNEY) prijs

Sydney (SYDNEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sydney (SYDNEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYDNEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYDNEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYDNEY begrijpt, kun je de live prijs van SYDNEY token verkennen!

