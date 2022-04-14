SWquery (SWQUERY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SWquery (SWQUERY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.

Officiële website: https://www.swquery.xyz/

SWquery (SWQUERY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SWquery (SWQUERY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.15K $ 17.15K $ 17.15K Totale voorraad: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Circulerende voorraad: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.74K $ 17.74K $ 17.74K Hoogste ooit: $ 0.00112476 $ 0.00112476 $ 0.00112476 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SWquery (SWQUERY) prijs

SWquery (SWQUERY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SWquery (SWQUERY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWQUERY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWQUERY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWQUERY begrijpt, kun je de live prijs van SWQUERY token verkennen!

