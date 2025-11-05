Swole Chad Doge (SWOGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.0021127 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -2.68% Prijswijziging (1D) +26.58% Prijswijziging (7D) -33.68%

Swole Chad Doge (SWOGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SWOGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SWOGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.0021127, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SWOGE met -2.68% veranderd in het afgelopen uur, +26.58% in de afgelopen 24 uur en -33.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Swole Chad Doge (SWOGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 106.58K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 106.58K Circulerende voorraad 999.71M Totale voorraad 999,714,505.093583

De huidige marktkapitalisatie van Swole Chad Doge is $ 106.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SWOGE is 999.71M, met een totale voorraad van 999714505.093583. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 106.58K.