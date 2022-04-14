SwiftCash (SWIFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SwiftCash (SWIFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SwiftCash (SWIFT) Informatie SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months. Officiële website: https://swiftcash.cc Whitepaper: https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf

SwiftCash (SWIFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SwiftCash (SWIFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 224.31K $ 224.31K $ 224.31K Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 288.43M $ 288.43M $ 288.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Hoogste ooit: $ 0.03944878 $ 0.03944878 $ 0.03944878 Laagste ooit: $ 0.00001567 $ 0.00001567 $ 0.00001567 Huidige prijs: $ 0.0007777 $ 0.0007777 $ 0.0007777 Meer informatie over SwiftCash (SWIFT) prijs

SwiftCash (SWIFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SwiftCash (SWIFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWIFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWIFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWIFT begrijpt, kun je de live prijs van SWIFT token verkennen!

