SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded. Officiële website: https://swerve.fi/

Swerve (SWRV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Swerve (SWRV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.18K $ 26.18K $ 26.18K Totale voorraad: $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Circulerende voorraad: $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.01K $ 30.01K $ 30.01K Hoogste ooit: $ 39.04 $ 39.04 $ 39.04 Laagste ooit: $ 0.00101909 $ 0.00101909 $ 0.00101909 Huidige prijs: $ 0.00141107 $ 0.00141107 $ 0.00141107 Meer informatie over Swerve (SWRV) prijs

Swerve (SWRV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Swerve (SWRV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWRV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWRV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWRV begrijpt, kun je de live prijs van SWRV token verkennen!

