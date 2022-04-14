Sway Social (SWAY) Tokenomie
Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms.
Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital.
In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with.
Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.
Sway Social (SWAY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Sway Social (SWAY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal SWAY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel SWAY tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Prijsvoorspelling van SWAY
Wil je weten waar je SWAY naartoe gaat? Onze SWAY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Disclaimer
