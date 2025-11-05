BeursDEX+
De live Swash prijs vandaag is 0.00177317 USD. Volg realtime SWASH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SWASH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SWASH

SWASH Prijsinformatie

Wat is SWASH

SWASH officiële website

SWASH tokenomie

SWASH Prijsvoorspelling

1 SWASH naar USD live prijs:

$0.00177317
$0.00177317
-1.70%1D
USD
Swash (SWASH) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:57:11 (UTC+8)

Swash (SWASH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00176852
$ 0.00176852
24u laag
$ 0.00182373
$ 0.00182373
24u hoog

$ 0.00176852
$ 0.00176852

$ 0.00182373
$ 0.00182373

$ 0.95025
$ 0.95025

$ 0.00161107
$ 0.00161107

+0.26%

-1.77%

-2.31%

-2.31%

Swash (SWASH) real-time prijs is $0.00177317. De afgelopen 24 uur werd er SWASH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00176852 en een hoogtepunt van $ 0.00182373, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SWASH hoogste prijs aller tijden is $ 0.95025, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00161107 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SWASH met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, -1.77% in de afgelopen 24 uur en -2.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Swash (SWASH) Marktinformatie

$ 1.76M
$ 1.76M

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M

994.96M
994.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Swash is $ 1.76M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SWASH is 994.96M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.77M.

Swash (SWASH) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Swash naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Swash naar USD $ -0.0002298441.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Swash naar USD $ -0.0006621101.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Swash naar USD $ -0.0015188782973541696.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.77%
30 dagen$ -0.0002298441-12.96%
60 dagen$ -0.0006621101-37.34%
90 dagen$ -0.0015188782973541696-46.13%

Wat is Swash (SWASH)?

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Swash (SWASH) hulpbron

Officiële website

Swash Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Swash (SWASH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Swash (SWASH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Swash te bekijken.

Bekijk nu de Swash prijsvoorspelling !

SWASH naar lokale valuta's

Swash (SWASH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Swash (SWASH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SWASH token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Swash (SWASH)

Hoeveel is Swash (SWASH) vandaag waard?
De live SWASH prijs in USD is 0.00177317 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SWASH naar USD prijs?
De huidige prijs van SWASH naar USD is $ 0.00177317. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Swash?
De marktkapitalisatie van SWASH is $ 1.76M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SWASH?
De circulerende voorraad van SWASH is 994.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SWASH?
SWASH bereikte een ATH-prijs van 0.95025 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SWASH?
SWASH zag een ATL-prijs van 0.00161107 USD.
Wat is het handelsvolume van SWASH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SWASH is -- USD.
Zal SWASH dit jaar hoger gaan?
SWASH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SWASH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:57:11 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,005.90

$3,363.97

$159.14

$0.9999

$1.1049

$103,005.90

$3,363.97

$159.14

$2.2676

$0.16544

$0.00000

$0.00000

$0.03930

$0.01331

$0.00558

$0.2300

$0.06000

$0.0000000047037

$0.2136

$0.000008981

