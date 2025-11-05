Suzaku Token (SUZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.04183455 24u hoog $ 0.04537692 Hoogste prijs ooit $ 0.204252 Laagste prijs $ 0.04183455 Prijswijziging (1u) -0.56% Prijswijziging (1D) -2.19% Prijswijziging (7D) -15.01%

Suzaku Token (SUZ) real-time prijs is $0.04382686. De afgelopen 24 uur werd er SUZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04183455 en een hoogtepunt van $ 0.04537692, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.204252, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04183455 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUZ met -0.56% veranderd in het afgelopen uur, -2.19% in de afgelopen 24 uur en -15.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Suzaku Token (SUZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.26M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.38M Circulerende voorraad 28.88M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Suzaku Token is $ 1.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUZ is 28.88M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.38M.