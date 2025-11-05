Suzaku Token Prijs (SUZ)
-0.56%
-2.19%
-15.01%
-15.01%
Suzaku Token (SUZ) real-time prijs is $0.04382686. De afgelopen 24 uur werd er SUZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04183455 en een hoogtepunt van $ 0.04537692, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.204252, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04183455 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUZ met -0.56% veranderd in het afgelopen uur, -2.19% in de afgelopen 24 uur en -15.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Suzaku Token is $ 1.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUZ is 28.88M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.38M.
Vandaag is de prijswijziging van Suzaku Token naar USD $ -0.000984400424364.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Suzaku Token naar USD $ -0.0196526696.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Suzaku Token naar USD $ -0.0266128176.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Suzaku Token naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ -0.000984400424364
|-2.19%
|30 dagen
|$ -0.0196526696
|-44.84%
|60 dagen
|$ -0.0266128176
|-60.72%
|90 dagen
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
