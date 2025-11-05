BeursDEX+
De live Suzaku Token prijs vandaag is 0.04382686 USD. Volg realtime SUZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SUZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 SUZ naar USD live prijs:

$0.04380708
$0.04380708$0.04380708
-2.10%1D
mexc
USD
Suzaku Token (SUZ) live prijsgrafiek
Suzaku Token (SUZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.04183455
$ 0.04183455$ 0.04183455
24u laag
$ 0.04537692
$ 0.04537692$ 0.04537692
24u hoog

$ 0.04183455
$ 0.04183455$ 0.04183455

$ 0.04537692
$ 0.04537692$ 0.04537692

$ 0.204252
$ 0.204252$ 0.204252

$ 0.04183455
$ 0.04183455$ 0.04183455

-0.56%

-2.19%

-15.01%

-15.01%

Suzaku Token (SUZ) real-time prijs is $0.04382686. De afgelopen 24 uur werd er SUZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04183455 en een hoogtepunt van $ 0.04537692, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.204252, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04183455 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUZ met -0.56% veranderd in het afgelopen uur, -2.19% in de afgelopen 24 uur en -15.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Suzaku Token (SUZ) Marktinformatie

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

28.88M
28.88M 28.88M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Suzaku Token is $ 1.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUZ is 28.88M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.38M.

Suzaku Token (SUZ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Suzaku Token naar USD $ -0.000984400424364.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Suzaku Token naar USD $ -0.0196526696.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Suzaku Token naar USD $ -0.0266128176.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Suzaku Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000984400424364-2.19%
30 dagen$ -0.0196526696-44.84%
60 dagen$ -0.0266128176-60.72%
90 dagen$ 0--

Wat is Suzaku Token (SUZ)?

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

Suzaku Token (SUZ) hulpbron

Officiële website

Suzaku Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Suzaku Token (SUZ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Suzaku Token (SUZ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Suzaku Token te bekijken.

Bekijk nu de Suzaku Token prijsvoorspelling !

SUZ naar lokale valuta's

Suzaku Token (SUZ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Suzaku Token (SUZ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SUZ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Suzaku Token (SUZ)

Hoeveel is Suzaku Token (SUZ) vandaag waard?
De live SUZ prijs in USD is 0.04382686 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SUZ naar USD prijs?
De huidige prijs van SUZ naar USD is $ 0.04382686. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Suzaku Token?
De marktkapitalisatie van SUZ is $ 1.26M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SUZ?
De circulerende voorraad van SUZ is 28.88M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SUZ?
SUZ bereikte een ATH-prijs van 0.204252 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SUZ?
SUZ zag een ATL-prijs van 0.04183455 USD.
Wat is het handelsvolume van SUZ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SUZ is -- USD.
Zal SUZ dit jaar hoger gaan?
SUZ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SUZ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
