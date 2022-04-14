sUSDS (SUSDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in sUSDS (SUSDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

sUSDS (SUSDS) Informatie sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink. Officiële website: https://sky.money/

sUSDS (SUSDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor sUSDS (SUSDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B Totale voorraad: $ 2.02B $ 2.02B $ 2.02B Circulerende voorraad: $ 2.02B $ 2.02B $ 2.02B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B Hoogste ooit: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Laagste ooit: $ 0.961716 $ 0.961716 $ 0.961716 Huidige prijs: $ 1.076 $ 1.076 $ 1.076 Meer informatie over sUSDS (SUSDS) prijs

sUSDS (SUSDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van sUSDS (SUSDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUSDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUSDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUSDS begrijpt, kun je de live prijs van SUSDS token verkennen!

