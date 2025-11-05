Sus (SUS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001363 $ 0.00001363 $ 0.00001363 24u laag $ 0.00001504 $ 0.00001504 $ 0.00001504 24u hoog 24u laag $ 0.00001363$ 0.00001363 $ 0.00001363 24u hoog $ 0.00001504$ 0.00001504 $ 0.00001504 Hoogste prijs ooit $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Laagste prijs $ 0.00001363$ 0.00001363 $ 0.00001363 Prijswijziging (1u) +1.34% Prijswijziging (1D) -3.05% Prijswijziging (7D) -18.29% Prijswijziging (7D) -18.29%

Sus (SUS) real-time prijs is $0.00001458. De afgelopen 24 uur werd er SUS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001363 en een hoogtepunt van $ 0.00001504, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00493113, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001363 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUS met +1.34% veranderd in het afgelopen uur, -3.05% in de afgelopen 24 uur en -18.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sus (SUS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K Circulerende voorraad 999.51M 999.51M 999.51M Totale voorraad 999,514,014.126703 999,514,014.126703 999,514,014.126703

De huidige marktkapitalisatie van Sus is $ 14.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUS is 999.51M, met een totale voorraad van 999514014.126703. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.58K.