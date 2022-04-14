Survarium (SURV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Survarium (SURV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Survarium (SURV) Informatie Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players. Officiële website: https://survariumbsc.com/ Whitepaper: https://survarium.gitbook.io/survarium

Survarium (SURV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Survarium (SURV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 372.79K $ 372.79K $ 372.79K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 372.79K $ 372.79K $ 372.79K Hoogste ooit: $ 0.00135913 $ 0.00135913 $ 0.00135913 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00037279 $ 0.00037279 $ 0.00037279 Meer informatie over Survarium (SURV) prijs

Survarium (SURV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Survarium (SURV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SURV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SURV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SURV begrijpt, kun je de live prijs van SURV token verkennen!

