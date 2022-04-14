SURF (SURF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SURF (SURF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SURF (SURF) Informatie $SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits. Officiële website: https://cryptoparadise.net/surf/

SURF (SURF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SURF (SURF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 721.52K $ 721.52K $ 721.52K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 721.52K $ 721.52K $ 721.52K Hoogste ooit: $ 0.03671856 $ 0.03671856 $ 0.03671856 Laagste ooit: $ 0.00658189 $ 0.00658189 $ 0.00658189 Huidige prijs: $ 0.00718066 $ 0.00718066 $ 0.00718066 Meer informatie over SURF (SURF) prijs

SURF (SURF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SURF (SURF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SURF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SURF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SURF begrijpt, kun je de live prijs van SURF token verkennen!

