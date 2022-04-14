SureRemit (RMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SureRemit (RMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SureRemit (RMT) Informatie Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon. Officiële website: https://sureremit.co/ Whitepaper: https://sureremit.co/white-paper/

SureRemit (RMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SureRemit (RMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 223.27K $ 223.27K $ 223.27K Totale voorraad: $ 746.90M $ 746.90M $ 746.90M Circulerende voorraad: $ 746.90M $ 746.90M $ 746.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 223.27K $ 223.27K $ 223.27K Hoogste ooit: $ 0.03794555 $ 0.03794555 $ 0.03794555 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00029893 $ 0.00029893 $ 0.00029893 Meer informatie over SureRemit (RMT) prijs

SureRemit (RMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SureRemit (RMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RMT begrijpt, kun je de live prijs van RMT token verkennen!

Prijsvoorspelling van RMT Wil je weten waar je RMT naartoe gaat? Onze RMT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RMT token!

