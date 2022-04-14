SupportFi AI (SFAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SupportFi AI (SFAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SupportFi AI (SFAI) Informatie SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions. Officiële website: https://supportfi.tech Whitepaper: https://support-finance-ai.gitbook.io/support-finance-ai-docs

SupportFi AI (SFAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SupportFi AI (SFAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K Hoogste ooit: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Laagste ooit: $ 0.00401378 $ 0.00401378 $ 0.00401378 Huidige prijs: $ 0.00667871 $ 0.00667871 $ 0.00667871 Meer informatie over SupportFi AI (SFAI) prijs

SupportFi AI (SFAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SupportFi AI (SFAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFAI begrijpt, kun je de live prijs van SFAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van SFAI Wil je weten waar je SFAI naartoe gaat? Onze SFAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SFAI token!

