SuperWalk GRND (GRND) Informatie SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app 'Proground' for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. Officiële website: https://superwalk.io

SuperWalk GRND (GRND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SuperWalk GRND (GRND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.86M $ 30.86M $ 30.86M Totale voorraad: $ 987.52M $ 987.52M $ 987.52M Circulerende voorraad: $ 707.66M $ 707.66M $ 707.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.07M $ 43.07M $ 43.07M Hoogste ooit: $ 0.384843 $ 0.384843 $ 0.384843 Laagste ooit: $ 0.03780593 $ 0.03780593 $ 0.03780593 Huidige prijs: $ 0.04361455 $ 0.04361455 $ 0.04361455 Meer informatie over SuperWalk GRND (GRND) prijs

SuperWalk GRND (GRND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SuperWalk GRND (GRND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRND begrijpt, kun je de live prijs van GRND token verkennen!

