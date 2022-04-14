SuperVerse (SUPER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SuperVerse (SUPER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SuperVerse (SUPER) Informatie SuperVerse is a unified Web3 ecosystem connecting gaming, DeFi, and AI under a single interoperable protocol. Its native token, $SUPER, powers transactions, governance, and access to immersive games, AI-powered tools, and liquidity infrastructure such as Blackhole DEX. Designed for real utility across multiple chains, $SUPER enables staking, protocol buybacks, and sustainable yield while supporting a growing suite of decentralized applications. Officiële website: https://superverse.co/ Whitepaper: https://docs.superverse.co/

SuperVerse (SUPER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SuperVerse (SUPER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 341.68M $ 341.68M $ 341.68M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 628.41M $ 628.41M $ 628.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 543.72M $ 543.72M $ 543.72M Hoogste ooit: $ 4.74 $ 4.74 $ 4.74 Laagste ooit: $ 0.070397 $ 0.070397 $ 0.070397 Huidige prijs: $ 0.54392 $ 0.54392 $ 0.54392 Meer informatie over SuperVerse (SUPER) prijs

SuperVerse (SUPER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SuperVerse (SUPER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUPER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUPER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUPER begrijpt, kun je de live prijs van SUPER token verkennen!

Prijsvoorspelling van SUPER Wil je weten waar je SUPER naartoe gaat? Onze SUPER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUPER token!

