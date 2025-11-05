SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24u laag $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 24u hoog 24u laag $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 24u hoog $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Hoogste prijs ooit $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laagste prijs $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 Prijswijziging (1u) +0.13% Prijswijziging (1D) -0.17% Prijswijziging (7D) -0.03% Prijswijziging (7D) -0.03%

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) real-time prijs is $1.042. De afgelopen 24 uur werd er SSUPERUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.034 en een hoogtepunt van $ 1.049, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SSUPERUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.938938 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SSUPERUSD met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, -0.17% in de afgelopen 24 uur en -0.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Circulerende voorraad 3.26M 3.26M 3.26M Totale voorraad 2,907,541.83362 2,907,541.83362 2,907,541.83362

De huidige marktkapitalisatie van SuperReturn sSuperUSD is $ 3.40M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SSUPERUSD is 3.26M, met een totale voorraad van 2907541.83362. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.03M.