SuperGrok (SUPERGROK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00501917$ 0.00501917 $ 0.00501917 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +3.07% Prijswijziging (1D) +19.90% Prijswijziging (7D) -10.35% Prijswijziging (7D) -10.35%

SuperGrok (SUPERGROK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SUPERGROK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUPERGROK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00501917, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUPERGROK met +3.07% veranderd in het afgelopen uur, +19.90% in de afgelopen 24 uur en -10.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SuperGrok (SUPERGROK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 71.57K$ 71.57K $ 71.57K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 71.57K$ 71.57K $ 71.57K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SuperGrok is $ 71.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUPERGROK is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 71.57K.