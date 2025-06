Wat is SuperCells (SCT)?

What is the project about? SuperCells is the world's first blockchain-based Stem Cell membership service ecology, creating a metaverse of Stem Cell storage, cultivation, R&D, trading, service and incubation. SuperCells builds a four-in-one metaverse ecology of demand, service, community and supervision, and uses blockchain to economize users' participation behaviors and promote the rapid development of the Stem Cell industry chain to contribute to the cause of human health. SuperCells is the world's first blockchain-based Stem Cell membership service ecology, creating a metaverse of Stem Cell storage, cultivation, R&D, trading, service and incubation. SuperCells builds a four-in-one metaverse ecology of demand, service, community and supervision, and uses blockchain to economize users' participation behaviors and promote the rapid development of the Stem Cell industry chain to contribute to the cause of human health. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

SuperCells (SCT) hulpbron Whitepaper Officiële website