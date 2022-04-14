Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Super President Trump 47 (TRUMP47), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Super President Trump 47 (TRUMP47) Informatie Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. Officiële website: https://trump47sol.com/

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Super President Trump 47 (TRUMP47), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.31K $ 13.31K $ 13.31K Totale voorraad: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Circulerende voorraad: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.31K $ 13.31K $ 13.31K Hoogste ooit: $ 0.00410418 $ 0.00410418 $ 0.00410418 Laagste ooit: $ 0.00000877 $ 0.00000877 $ 0.00000877 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Super President Trump 47 (TRUMP47) prijs

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Super President Trump 47 (TRUMP47) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRUMP47 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRUMP47 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRUMP47 begrijpt, kun je de live prijs van TRUMP47 token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRUMP47 Wil je weten waar je TRUMP47 naartoe gaat? Onze TRUMP47 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRUMP47 token!

