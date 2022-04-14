Super OETH (SUPEROETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Super OETH (SUPEROETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Super OETH (SUPEROETH) Informatie Origin's expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we've designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year. Officiële website: https://www.originprotocol.com/super-oeth

Super OETH (SUPEROETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Super OETH (SUPEROETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 940.88M $ 940.88M $ 940.88M Totale voorraad: $ 224.60K $ 224.60K $ 224.60K Circulerende voorraad: $ 224.60K $ 224.60K $ 224.60K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 940.88M $ 940.88M $ 940.88M Hoogste ooit: $ 4,954.12 $ 4,954.12 $ 4,954.12 Laagste ooit: $ 1,312.97 $ 1,312.97 $ 1,312.97 Huidige prijs: $ 4,182.9 $ 4,182.9 $ 4,182.9 Meer informatie over Super OETH (SUPEROETH) prijs

Super OETH (SUPEROETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Super OETH (SUPEROETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUPEROETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUPEROETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUPEROETH begrijpt, kun je de live prijs van SUPEROETH token verkennen!

