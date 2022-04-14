Super Meme Fighter (SMF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Super Meme Fighter (SMF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Super Meme Fighter (SMF) Informatie Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It's a movement. A revolution. We're on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It's more than entertainment - it's an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you're here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let's flip the gaming world together! 🚀 Officiële website: https://supermemefighter.xyz

Super Meme Fighter (SMF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Super Meme Fighter (SMF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 286.48K $ 286.48K $ 286.48K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 381.97K $ 381.97K $ 381.97K Hoogste ooit: $ 0.00114293 $ 0.00114293 $ 0.00114293 Laagste ooit: $ 0.00006601 $ 0.00006601 $ 0.00006601 Huidige prijs: $ 0.00034716 $ 0.00034716 $ 0.00034716 Meer informatie over Super Meme Fighter (SMF) prijs

Super Meme Fighter (SMF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Super Meme Fighter (SMF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SMF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SMF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SMF begrijpt, kun je de live prijs van SMF token verkennen!

Prijsvoorspelling van SMF Wil je weten waar je SMF naartoe gaat? Onze SMF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SMF token!

