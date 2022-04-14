SUPAH (SUPH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SUPAH (SUPH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SUPAH (SUPH) Informatie SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor. Functionality & Utility: Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more. Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems. Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs. Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers. Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the "Agents of Change" movement. Differentiators: Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn't just functional—it's got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity. Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It's among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements. No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule. Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance. Officiële website: https://supah.ai/

SUPAH (SUPH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SUPAH (SUPH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.71K $ 30.71K $ 30.71K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.71K $ 30.71K $ 30.71K Hoogste ooit: $ 0.01082953 $ 0.01082953 $ 0.01082953 Laagste ooit: $ 0.00126367 $ 0.00126367 $ 0.00126367 Huidige prijs: $ 0.00146039 $ 0.00146039 $ 0.00146039 Meer informatie over SUPAH (SUPH) prijs

SUPAH (SUPH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SUPAH (SUPH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUPH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUPH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUPH begrijpt, kun je de live prijs van SUPH token verkennen!

Prijsvoorspelling van SUPH Wil je weten waar je SUPH naartoe gaat? Onze SUPH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUPH token!

