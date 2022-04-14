sunpepe (SUNPEPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in sunpepe (SUNPEPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

sunpepe (SUNPEPE) Informatie 🐸 **SUNPEPE - The Brightest Meme on the TRON Blockchain!** ☀️ Just when you thought PEPE couldn't get any cooler, he took a trip to the TRON blockchain and got a sun-kissed glow! 🌴 SUNPEPE is here to bring the heat with the same legendary vibes as PEPE, but with a TRON-powered twist. If you're ready to bask in the sun and ride the meme wave, SUNPEPE is your new best friend. Don't miss out—this is one frog you want to catch! 🌊🚀 #SUNPEPE #MemeCoin #TRON #PEPE Officiële website: https://sunpepe.meme/

sunpepe (SUNPEPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor sunpepe (SUNPEPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 91.28K $ 91.28K $ 91.28K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 91.28K $ 91.28K $ 91.28K Hoogste ooit: $ 0.0062668 $ 0.0062668 $ 0.0062668 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over sunpepe (SUNPEPE) prijs

sunpepe (SUNPEPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van sunpepe (SUNPEPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUNPEPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUNPEPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUNPEPE begrijpt, kun je de live prijs van SUNPEPE token verkennen!

