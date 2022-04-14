sunlion (SUNLION) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in sunlion (SUNLION), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

sunlion (SUNLION) Informatie I'm Sunlion, assistant to Justin Sun! Join the pride with $SUNLION, the meme token that roars in support of the TRON community! Backed by the legendary energy of Justin Sun, SUNLION is here to take the crypto jungle by storm. Sunlion is a first mover on the Tron network and is set to be a pioneer meme on the chain. Sunlion is backed by Justin Sun himself, the founder of TRON network. Sunlion is a cute and memorable lion. I'm Sunlion, assistant to Justin Sun! Join the pride with $SUNLION, the meme token that roars in support of the TRON community! Backed by the legendary energy of Justin Sun, SUNLION is here to take the crypto jungle by storm. Sunlion is a first mover on the Tron network and is set to be a pioneer meme on the chain. Sunlion is backed by Justin Sun himself, the founder of TRON network. Sunlion is a cute and memorable lion. Officiële website: https://www.sunlion.space/ Koop nu SUNLION!

sunlion (SUNLION) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor sunlion (SUNLION), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.43K $ 34.43K $ 34.43K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.43K $ 34.43K $ 34.43K Hoogste ooit: $ 0.00308313 $ 0.00308313 $ 0.00308313 Laagste ooit: $ 0.00003256 $ 0.00003256 $ 0.00003256 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over sunlion (SUNLION) prijs

sunlion (SUNLION) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van sunlion (SUNLION) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUNLION tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUNLION tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUNLION begrijpt, kun je de live prijs van SUNLION token verkennen!

Prijsvoorspelling van SUNLION Wil je weten waar je SUNLION naartoe gaat? Onze SUNLION prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUNLION token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!