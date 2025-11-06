sun wukong (WUKONG) Prijsinformatie (USD)

sun wukong (WUKONG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WUKONG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WUKONG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00101444, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WUKONG met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +3.84% in de afgelopen 24 uur en -28.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

sun wukong (WUKONG) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van sun wukong is $ 6.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WUKONG is 999.61M, met een totale voorraad van 999607095.005733. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.88K.