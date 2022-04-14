suitard (STD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in suitard (STD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

suitard (STD) Informatie Sui needs a memecoin of Culture. The suitard character is a mutated version of Mysten Labs’ SuiFrens NFT collection, blending composable water and blue themed animals with dank retardios and moggers. This crossover between multiple crypto cults opens up new user markets, exciting IP and direct-to-consumer (D2C) retail opportunities, which the $STD team plans to pursue as the builds the suitard brand. Sui needs a memecoin of Culture. The suitard character is a mutated version of Mysten Labs’ SuiFrens NFT collection, blending composable water and blue themed animals with dank retardios and moggers. This crossover between multiple crypto cults opens up new user markets, exciting IP and direct-to-consumer (D2C) retail opportunities, which the $STD team plans to pursue as the builds the suitard brand. Officiële website: https://www.suitard.com/ Whitepaper: https://x.com/retardSuitizen/status/1837631772680389084 Koop nu STD!

suitard (STD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor suitard (STD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Hoogste ooit: $ 0.03978938 $ 0.03978938 $ 0.03978938 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00037506 $ 0.00037506 $ 0.00037506 Meer informatie over suitard (STD) prijs

suitard (STD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van suitard (STD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STD begrijpt, kun je de live prijs van STD token verkennen!

Prijsvoorspelling van STD Wil je weten waar je STD naartoe gaat? Onze STD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STD token!

