Suiswap (SSWP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.65% Prijswijziging (1D) -4.05% Prijswijziging (7D) -3.64% Prijswijziging (7D) -3.64%

Suiswap (SSWP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SSWP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SSWP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00458571, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SSWP met -0.65% veranderd in het afgelopen uur, -4.05% in de afgelopen 24 uur en -3.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Suiswap (SSWP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 69.09K$ 69.09K $ 69.09K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 69.09K$ 69.09K $ 69.09K Circulerende voorraad 10.00B 10.00B 10.00B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Suiswap is $ 69.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SSWP is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 69.09K.