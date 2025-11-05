BeursDEX+
De live Suiswap prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SSWP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SSWP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Suiswap logo

Suiswap Prijs (SSWP)

Niet genoteerd

1 SSWP naar USD live prijs:

--
----
-4.00%1D
mexc
USD
Suiswap (SSWP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:48:52 (UTC+8)

Suiswap (SSWP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-4.05%

-3.64%

-3.64%

Suiswap (SSWP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SSWP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SSWP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00458571, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SSWP met -0.65% veranderd in het afgelopen uur, -4.05% in de afgelopen 24 uur en -3.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Suiswap (SSWP) Marktinformatie

$ 69.09K
$ 69.09K$ 69.09K

--
----

$ 69.09K
$ 69.09K$ 69.09K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Suiswap is $ 69.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SSWP is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 69.09K.

Suiswap (SSWP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Suiswap naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Suiswap naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Suiswap naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Suiswap naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.05%
30 dagen$ 0-50.51%
60 dagen$ 0-52.08%
90 dagen$ 0--

Wat is Suiswap (SSWP)?

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

Suiswap (SSWP) hulpbron

Officiële website

Suiswap Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Suiswap (SSWP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Suiswap (SSWP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Suiswap te bekijken.

Bekijk nu de Suiswap prijsvoorspelling !

SSWP naar lokale valuta's

Suiswap (SSWP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Suiswap (SSWP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SSWP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Suiswap (SSWP)

Hoeveel is Suiswap (SSWP) vandaag waard?
De live SSWP prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SSWP naar USD prijs?
De huidige prijs van SSWP naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Suiswap?
De marktkapitalisatie van SSWP is $ 69.09K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SSWP?
De circulerende voorraad van SSWP is 10.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SSWP?
SSWP bereikte een ATH-prijs van 0.00458571 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SSWP?
SSWP zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SSWP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SSWP is -- USD.
Zal SSWP dit jaar hoger gaan?
SSWP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SSWP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:48:52 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

