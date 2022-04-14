Suilama (SUILAMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Suilama (SUILAMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Suilama (SUILAMA) Informatie Suilama ($SUILAMA) is a meme coin project built on the Sui blockchain, designed to engage the community with humor and creativity while promoting adoption of the Sui ecosystem. As the unofficial mascot of Sui, Suilama combines the playful spirit of meme culture with blockchain technology, offering a fun, community-driven experience. The project's utility revolves around fostering engagement within the Sui ecosystem, encouraging participation, and driving excitement through community interactions. While primarily a meme coin, Suilama aims to be a recognizable symbol within the Sui network. Officiële website: https://suilama.com

Suilama (SUILAMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Suilama (SUILAMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.37K $ 44.37K $ 44.37K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.37K $ 44.37K $ 44.37K Hoogste ooit: $ 0.00024965 $ 0.00024965 $ 0.00024965 Laagste ooit: $ 0.00000329 $ 0.00000329 $ 0.00000329 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Suilama (SUILAMA) prijs

Suilama (SUILAMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Suilama (SUILAMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUILAMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUILAMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUILAMA begrijpt, kun je de live prijs van SUILAMA token verkennen!

Prijsvoorspelling van SUILAMA Wil je weten waar je SUILAMA naartoe gaat? Onze SUILAMA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUILAMA token!

