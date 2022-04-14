SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SUIDeFAI by SuiAI (SUID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Informatie SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.

DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.

Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions. Officiële website: https://suidef.ai Whitepaper: https://www.suidef.ai/assets/SUIDeFAI_Complete_Document.pdf Koop nu SUID!

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SUIDeFAI by SuiAI (SUID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.29K $ 9.29K $ 9.29K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.29K $ 9.29K $ 9.29K Hoogste ooit: $ 0.00174686 $ 0.00174686 $ 0.00174686 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SUIDeFAI by SuiAI (SUID) prijs

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SUIDeFAI by SuiAI (SUID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUID begrijpt, kun je de live prijs van SUID token verkennen!

Prijsvoorspelling van SUID Wil je weten waar je SUID naartoe gaat? Onze SUID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUID token!

