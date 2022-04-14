Suicune (HSUI) Tokenomie
Suicune (HSUI) Informatie
The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters.
Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI!
Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects.
Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect.
Suicune (HSUI) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Suicune (HSUI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Suicune (HSUI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Suicune (HSUI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal HSUI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel HSUI tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van HSUI begrijpt, kun je de live prijs van HSUI token verkennen!
Prijsvoorspelling van HSUI
Wil je weten waar je HSUI naartoe gaat? Onze HSUI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.