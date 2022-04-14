Sui Universe (SU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sui Universe (SU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sui Universe (SU) Informatie Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space. Core Vision Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment. Officiële website: https://suiuniverse.com Koop nu SU!

Sui Universe (SU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sui Universe (SU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.06K $ 8.06K $ 8.06K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.31K $ 8.31K $ 8.31K Hoogste ooit: $ 0.00026084 $ 0.00026084 $ 0.00026084 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Sui Universe (SU) prijs

Sui Universe (SU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sui Universe (SU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SU begrijpt, kun je de live prijs van SU token verkennen!

Prijsvoorspelling van SU Wil je weten waar je SU naartoe gaat? Onze SU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SU token!

