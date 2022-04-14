SUI Plop (PLOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SUI Plop (PLOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SUI Plop (PLOP) Informatie The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain's values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network Officiële website: https://plopsui.com/ Koop nu PLOP!

SUI Plop (PLOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SUI Plop (PLOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.45K $ 52.45K $ 52.45K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 52.45K $ 52.45K $ 52.45K Hoogste ooit: $ 0.00094944 $ 0.00094944 $ 0.00094944 Laagste ooit: $ 0.00000494 $ 0.00000494 $ 0.00000494 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SUI Plop (PLOP) prijs

SUI Plop (PLOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SUI Plop (PLOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLOP begrijpt, kun je de live prijs van PLOP token verkennen!

Prijsvoorspelling van PLOP Wil je weten waar je PLOP naartoe gaat? Onze PLOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLOP token!

