SUI Desci Agents (DESCI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.02488851$ 0.02488851 $ 0.02488851 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +8.47% Prijswijziging (1D) +10.29% Prijswijziging (7D) -34.75% Prijswijziging (7D) -34.75%

SUI Desci Agents (DESCI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DESCI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DESCI hoogste prijs aller tijden is $ 0.02488851, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DESCI met +8.47% veranderd in het afgelopen uur, +10.29% in de afgelopen 24 uur en -34.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SUI Desci Agents (DESCI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 61.98K$ 61.98K $ 61.98K Circulerende voorraad 623.85M 623.85M 623.85M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SUI Desci Agents is $ 38.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DESCI is 623.85M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 61.98K.