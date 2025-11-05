Sui DePIN (SUIDEPIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.02374623 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.18% Prijswijziging (7D) +2.56%

Sui DePIN (SUIDEPIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SUIDEPIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUIDEPIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.02374623, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUIDEPIN met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.18% in de afgelopen 24 uur en +2.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 49.38K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 49.38K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sui DePIN is $ 49.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUIDEPIN is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 49.38K.