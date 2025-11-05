BeursDEX+
De live Sui DePIN prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SUIDEPIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SUIDEPIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SUIDEPIN

SUIDEPIN Prijsinformatie

Wat is SUIDEPIN

SUIDEPIN officiële website

SUIDEPIN tokenomie

SUIDEPIN Prijsvoorspelling

Sui DePIN Prijs (SUIDEPIN)

Niet genoteerd

1 SUIDEPIN naar USD live prijs:

-0.10%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
Sui DePIN (SUIDEPIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:48:33 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623

-0.18%

+2.56%

+2.56%

Sui DePIN (SUIDEPIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SUIDEPIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUIDEPIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.02374623, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUIDEPIN met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.18% in de afgelopen 24 uur en +2.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Marktinformatie

$ 49.38K
$ 49.38K$ 49.38K

$ 49.38K
$ 49.38K$ 49.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sui DePIN is $ 49.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUIDEPIN is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 49.38K.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Sui DePIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Sui DePIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Sui DePIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Sui DePIN naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.18%
30 dagen$ 0+6.86%
60 dagen$ 0-10.13%
90 dagen$ 0--

Wat is Sui DePIN (SUIDEPIN)?

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Sui DePIN (SUIDEPIN) hulpbron

Officiële website

Sui DePIN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sui DePIN (SUIDEPIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sui DePIN (SUIDEPIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sui DePIN te bekijken.

Bekijk nu de Sui DePIN prijsvoorspelling !

SUIDEPIN naar lokale valuta's

Sui DePIN (SUIDEPIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sui DePIN (SUIDEPIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SUIDEPIN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sui DePIN (SUIDEPIN)

Hoeveel is Sui DePIN (SUIDEPIN) vandaag waard?
De live SUIDEPIN prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SUIDEPIN naar USD prijs?
De huidige prijs van SUIDEPIN naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sui DePIN?
De marktkapitalisatie van SUIDEPIN is $ 49.38K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SUIDEPIN?
De circulerende voorraad van SUIDEPIN is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SUIDEPIN?
SUIDEPIN bereikte een ATH-prijs van 0.02374623 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SUIDEPIN?
SUIDEPIN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SUIDEPIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SUIDEPIN is -- USD.
Zal SUIDEPIN dit jaar hoger gaan?
SUIDEPIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SUIDEPIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:48:33 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

