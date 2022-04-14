Success Kid (SKID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Success Kid (SKID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Success Kid (SKID) Informatie $SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu's have had their day. It's time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way Officiële website: https://successkidsol.com/ Whitepaper: https://successkidsol.com/

Success Kid (SKID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Success Kid (SKID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 414.88K Totale voorraad: $ 88.88M Circulerende voorraad: $ 88.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 414.88K Hoogste ooit: $ 0.256026 Laagste ooit: $ 0.0041881 Huidige prijs: $ 0.00466853

Success Kid (SKID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Success Kid (SKID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SKID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SKID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SKID begrijpt, kun je de live prijs van SKID token verkennen!

