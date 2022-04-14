SUBY (SUBY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SUBY (SUBY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SUBY (SUBY) Informatie Suby is an on-chain crypto payment processor built for paid communities in betting, trading, and alpha groups on Discord and Telegram. Accept USDC, USDT, ETH, SOL & BNB across multiple chains and monetize your group with customizable subscription plans, flexible pricing, billing cycles, free trials, and discounts. Suby's automated bot grants or removes Discord roles and Telegram access instantly based on payment status. Manage members, track revenue, and reduce churn with our centralized dashboard, the all-in-one solution for secure, low-fee crypto recurring payments in high-value communities. Officiële website: https://suby.fi Whitepaper: https://suby.gitbook.io/suby-doc

SUBY (SUBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SUBY (SUBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 592.35K $ 592.35K $ 592.35K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 592.35K $ 592.35K $ 592.35K Hoogste ooit: $ 0.00522353 $ 0.00522353 $ 0.00522353 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00059235 $ 0.00059235 $ 0.00059235 Meer informatie over SUBY (SUBY) prijs

SUBY (SUBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SUBY (SUBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUBY begrijpt, kun je de live prijs van SUBY token verkennen!

Prijsvoorspelling van SUBY Wil je weten waar je SUBY naartoe gaat? Onze SUBY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUBY token!

