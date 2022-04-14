StrongHands (SHND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in StrongHands (SHND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

StrongHands (SHND) Informatie StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project's codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated! Officiële website: https://www.stronghands.io/ Whitepaper: https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf Koop nu SHND!

StrongHands (SHND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StrongHands (SHND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 97.60K $ 97.60K $ 97.60K Totale voorraad: $ 20.36B $ 20.36B $ 20.36B Circulerende voorraad: $ 20.36B $ 20.36B $ 20.36B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 97.60K $ 97.60K $ 97.60K Hoogste ooit: $ 0.00126111 $ 0.00126111 $ 0.00126111 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over StrongHands (SHND) prijs

StrongHands (SHND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StrongHands (SHND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHND begrijpt, kun je de live prijs van SHND token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHND Wil je weten waar je SHND naartoe gaat? Onze SHND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHND token!

