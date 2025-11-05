Striker League (MBS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0.00100728 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 2.58 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -1.91% Prijswijziging (7D) -23.31%

Striker League (MBS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MBS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00100728, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MBS hoogste prijs aller tijden is $ 2.58, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MBS met -- veranderd in het afgelopen uur, -1.91% in de afgelopen 24 uur en -23.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Striker League (MBS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 619.71K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 990.84K Circulerende voorraad 625.44M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Striker League is $ 619.71K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MBS is 625.44M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 990.84K.