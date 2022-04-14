Stride Staked Osmo (STOSMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stride Staked Osmo (STOSMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stride Staked Osmo (STOSMO) Informatie The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Officiële website: https://stride.zone/

Stride Staked Osmo (STOSMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stride Staked Osmo (STOSMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Totale voorraad: $ 13.29M $ 13.29M $ 13.29M Circulerende voorraad: $ 13.29M $ 13.29M $ 13.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Hoogste ooit: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.20281 $ 0.20281 $ 0.20281 Meer informatie over Stride Staked Osmo (STOSMO) prijs

Stride Staked Osmo (STOSMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stride Staked Osmo (STOSMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STOSMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STOSMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STOSMO begrijpt, kun je de live prijs van STOSMO token verkennen!

Prijsvoorspelling van STOSMO Wil je weten waar je STOSMO naartoe gaat? Onze STOSMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STOSMO token!

